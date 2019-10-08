Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Masters в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев обеспечил себе место в третьем круге теннисного турнира серии Masters в Шанхае с призовым фондом в 7,5 миллионов долларов. В матче второго круга первая ракетка России добился победы над британцем Кэмероном Норри.

Медведев, перед началом турнира получивший третий номер посева, меньше чем за час разобрался с представителем туманного Альбиона. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 и продолжалась 54 минуты.

Путевку в четвертьфинал Медведев оспорит с Вашеком Поспишилом из Канады. Встреча состоится десятого октября.