Невеста сделала маникюр с прахом отца, чтобы он "присутствовал" на свадьбе

У жительницы Великобритании за несколько месяцев до ее свадьбы от рака умер отец. Мужчина хотел присутствовать на знаменательном событии в жизни дочери, потому девушка решила исполнить его желание необычным способом. Она сделала маникюр с прахом отца и призналась, что во время свадьбы ей казалось, словно папа держал ее за руку.

26-летняя Шарлотта Уотсон всегда мечтала, чтобы родитель провел ее к алтарю. Девушка обратилась к кузине, которая занимается маникюром, чтобы та помогла ей воплотить в реальность мечту. Двоюродная сестра написала на своей странице в Instagram, что ей пришла идея, как можно использовать прах покойного — смешать его с акрилом в маникюре.

Невесте, в свою очередь, идея показалась трогательной. Кроме пепла в работе мастер использовала драгоценные камни, сообщает BBC.

Шарлотта Уотсон рассказала, что в день свадьбы у нее действительно было ощущение того, что отец с ней рядом и держит ее за руку. По словам двоюродной сестры, частички ногтей с прахом впоследствии будут сняты и останутся на память в качестве напоминания о близком родственнике и дне свадьбы.