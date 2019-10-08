В Саратове троих полицейских подозревают в пытках задержанного раскаленным утюгом

Троих полицейских в Саратове подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они избили задержанного, а затем пытали его раскаленным утюгом.

Сотрудники правоохранительных органов в период с 24 по 25 сентября 2019 года в отделении полиции избили 32-летнего мужчину, которого подозревали в совершении преступления. Затем потерпевшему они причинили ожоги нагревающимся металлическим прибором.

В настоящее время подозреваемые сотрудники полиции задержаны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейские подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия. В дальнейшем будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

В пресс-службе областного главка МВД рассказали РИА Новости, что, если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел, а также понесут наказание в соответствии с законодательством. Руководители полицейских будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.