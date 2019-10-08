Live

Новости Политика

Все видео этой рубрики
8 октября 201919:39

Путин поручил утвердить принципы модернизации первичного звена медицины к 9 октября

Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить к 9 октября принципы модернизации первичного звена медицины. Об этом сообщает сайт Кремля.

"С учетом ранее данных поручений утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения", — говорится в перечне поручений главы государства.

"Срок — 9 октября 2019 года", — подчеркивается в документе.

 

Сейчас

19:19

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

18:40

Российские гимнастки выиграли серебро чемпионата мира в Штутгарте

17:17

МВД: в преддверии выборов могли произойти массовые беспорядки

17:14

В Германии упал истребитель F-16

15:44

Дело Серебренникова вернулось на новое рассмотрение в суд

14:22

Депутат Юмашева прилетела в Москву

13:39

Директором ФСИН стал Александр Калашников

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Там, высоко-высоко... За что дали Нобелевскую премию по физике

Там, высоко-высоко... За что дали Нобелевскую премию по физике

3 часа назад
МВД: в преддверии выборов в Москве могли произойти массовые беспорядки

МВД: в преддверии выборов в Москве могли произойти массовые беспорядки

2 часа назад
Российские гимнастки выиграли серебро чемпионата мира в Штутгарте

Российские гимнастки выиграли серебро чемпионата мира в Штутгарте

1 час назад

Трансляции

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 9 октября

10:00

Пресс-конференция глав МИД России и Казахстана
12:30

Объявление Нобелевских лауреатов по химии
Все трансляции
Москва и Анкара договорились о расчетах в рублях и лирах

Москва и Анкара договорились о расчетах в рублях и лирах

38 минут назад
Армия, не подчиняющаяся Зеленскому, готова воевать в Донбассе

Армия, не подчиняющаяся Зеленскому, готова воевать в Донбассе

2 часа назад
Невеста сделала маникюр с прахом отца, чтобы он "присутствовал" на свадьбе

Невеста сделала маникюр с прахом отца, чтобы он "присутствовал" на свадьбе

2 часа назад
5 регионов России с самой высокой смертностью от алкоголя

5 регионов России с самой высокой смертностью от алкоголя

8 часов назад
Подмосковные хирурги пришили руку, отпиленную циркуляркой

Подмосковные хирурги пришили руку, отпиленную циркуляркой

3 часа назад
Риск последней войны: какие угрозы окружают Европу и мир

Риск последней войны: какие угрозы окружают Европу и мир

4 часа назад
Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца

Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца

4 часа назад
Союз пивоваров: крафт из России никуда не уйдет

Союз пивоваров: крафт из России никуда не уйдет

5 часов назад
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

9 часов назад
После угроз и шантажа первой жены Леонид Громов 15 лет не решался на новый брак

После угроз и шантажа первой жены Леонид Громов 15 лет не решался на новый брак

5 часов назад
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

4 часа назад
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

11 часов назад
"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

07.10.2019 17:25
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
Не "18+": в России появится новая возрастная маркировка

Не "18+": в России появится новая возрастная маркировка

23 минуты назад
США в Минске никто не ждет, однако они могут повлиять на Украину, считает Песков

США в Минске никто не ждет, однако они могут повлиять на Украину, считает Песков

38 минут назад
В Саратове троих полицейских подозревают в пытках задержанного раскаленным утюгом

В Саратове троих полицейских подозревают в пытках задержанного раскаленным утюгом

59 минут назад
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

1 час назад
"Время пришло". Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру футболиста

"Время пришло". Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру футболиста

1 час назад
Житель Карелии похитил километр кабеля и оставил без связи несколько населенных пунктов

Житель Карелии похитил километр кабеля и оставил без связи несколько населенных пунктов

1 час назад
"Я умираю": полицейские помогли добраться задыхающейся женщине до больницы. Видео

"Я умираю": полицейские помогли добраться задыхающейся женщине до больницы. Видео

1 час назад
Instagram уберет функцию слежения за друзьями

Instagram уберет функцию слежения за друзьями

2 часа назад
Тихоходок от радиации защищает ДНК-облако

Тихоходок от радиации защищает ДНК-облако

2 часа назад
В Германии упал истребитель F-16

В Германии упал истребитель F-16

2 часа назад
Пропавшая 10 лет назад мать пытается отобрать дочь у опекунов

Пропавшая 10 лет назад мать пытается отобрать дочь у опекунов

2 часа назад
Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

3 часа назад
Дело Серебренникова вернулось на новое рассмотрение в суд

Дело Серебренникова вернулось на новое рассмотрение в суд

4 часа назад
"Мисс Москва" продала обручальное кольцо, чтобы не потерять ребенка

"Мисс Москва" продала обручальное кольцо, чтобы не потерять ребенка

4 часа назад
В Англии продается окурок сигары Черчилля

В Англии продается окурок сигары Черчилля

4 часа назад
Лучшие мессенджеры в России: версия Роскачества

Лучшие мессенджеры в России: версия Роскачества

5 часов назад
Continental разработала "обидчивую" шину: она умеет надуваться сама

Continental разработала "обидчивую" шину: она умеет надуваться сама

6 часов назад
Директором ФСИН стал Александр Калашников

Директором ФСИН стал Александр Калашников

6 часов назад
Под самый корешок: в Подмосковье готовят места для самостоятельной рубки елей

Под самый корешок: в Подмосковье готовят места для самостоятельной рубки елей

6 часов назад
Здание Минэкономразвития выставили на торги

Здание Минэкономразвития выставили на торги

6 часов назад
В России провели краш-тест кроссовера Renault Arkana: разбился на отлично

В России провели краш-тест кроссовера Renault Arkana: разбился на отлично

7 часов назад
Воспитывающего джедаев бизнесмена-садиста посадили на 4 года

Воспитывающего джедаев бизнесмена-садиста посадили на 4 года

7 часов назад
Дочь Ксении Бородиной экстренно увезли из школы на операционный стол

Дочь Ксении Бородиной экстренно увезли из школы на операционный стол

7 часов назад
В Кремле следят за американскими новинками, но не хотят новой гонки вооружений

В Кремле следят за американскими новинками, но не хотят новой гонки вооружений

7 часов назад
За прерванный полет на аварийном "Союзе" астронавт награжден орденом Мужества

За прерванный полет на аварийном "Союзе" астронавт награжден орденом Мужества

7 часов назад
Евро-2020. Сборная России готовится к Шотландии в полном составе

Евро-2020. Сборная России готовится к Шотландии в полном составе

7 часов назад
Появилось видео со съемок аварии, в которой погиб Виктор Цой

Появилось видео со съемок аварии, в которой погиб Виктор Цой

8 часов назад
Древесина и предубеждения: может ли деревянный дом быть современным

Древесина и предубеждения: может ли деревянный дом быть современным

10 часов назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку