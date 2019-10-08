Путин поручил утвердить принципы модернизации первичного звена медицины к 9 октября

Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить к 9 октября принципы модернизации первичного звена медицины. Об этом сообщает сайт Кремля.

"С учетом ранее данных поручений утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения", — говорится в перечне поручений главы государства.

"Срок — 9 октября 2019 года", — подчеркивается в документе.