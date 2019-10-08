"Это символ мотивации": статуя Ибрагимовича презентована в Мальме

В шведском городе Мальме была презентована статуя нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" и бывшего игрока сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Бронзовый монумент высотой около 3,5 метров и весом порядка 500 килограммов изображает Ибру, празднующего гол.

На торжественной церемонии открытия присутствовал сам Ибрагимович, а также создавший памятник скульптор Петер Линде и генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хакан Шестранд.

38-летний форвард считает памятник мотивационным: "Статуя – это мое наследие, и она многое значит. Она станет символом того, что каждый может повторить мой путь и добиться успеха вне зависимости от места рождения, внешности, и при отсутствии поддержки", — цитирует слова шведа Спорт24.Ru.

"Это касается не только футбола и игроков. Всем, кто нуждается в мотивации, силе и энергии, может просто посмотреть на статую или прийти к ней, ведь она — доказательство того, что каждый может достичь успеха, если будет верить в себя".