Эксперты проверили "радиационный" поезд, прибывший из Берлина в Москву

Из Берлина в Москву на Белорусский вокзал прибыл пассажирский поезд, в одном из вагонов которого якобы был зафиксирован повышенный уровень радиации. Специалисты провели его проверку и рассказали о результате.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в купе и туалете в одном из вагонов зафиксировано превышение нормального уровня радиации. Такое могло произойти в том случае, если в поезде ехал пассажир после лечения от онкологического заболевания, поскольку подобные случаи фиксировались неоднократно, сообщает ТАСС.

Специалисты по радиационному контролю ФГУП "Радон" в результате проверки не выявили превышения радиационного фона в вагонах поезда — он находится в пределах нормы.