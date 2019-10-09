Live

Тема:

Конфликт в Сирии 41 минута назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
9 октября 201900:10 Дарья Тихомирова

Парламент Турции продлил разрешение на военные операции в Сирии и Ираке

Парламент Турции продлил разрешение на военные операции в Сирии и Ираке

Парламент Турции на год продлил разрешение на военные операции в Сирии и Ираке. В турецком министерстве обороны заявили о завершении приготовлений к возможному наступлению. Американские военные покинули зону турецкой операции на северо-востоке Сирии еще накануне. Однако Дональд Трамп утверждает, что не бросит курдов на произвол судьбы.

Позиция по Сирии дается Дональду Трампу нелегко. Сначала глава Белого дома заявил, что США не станут участвовать в военной операции Анкары на территории арабской республики. Более того, американский президент пригрозил Турции разрушить ее экономику, если та выйдет за рамки дозволенного. Не прошло и суток, как американский президент сменил тональность:

"Может, мы в процессе ухода из Сирии, но мы никоим образом не бросили курдов, которые особенные люди и замечательные бойцы. Точно так же наши отношения с Турцией — партнером по НАТО и торговле — очень хорошие. У Турции большое курдское население, и она полностью понимает, что у нас оставалось только 50 солдат в той части Сирии, и их переместили. Любые бессмысленные боевые действия Турции будут разрушительны для их экономики и их очень хрупкой валюты. Мы помогаем курдам финансово и оружием!"

Анкара, между тем, настроена решительно и не считает боевые действия бессмысленными. Пока президент Эрдоган встречается в Белграде с балканскими лидерами, Минобороны Турции заявляет, что все приготовления к военной операции на северо-востоке Сирии завершены.

Анкара давно хочет очистить северные районы Сирии близ своих границ. Турецкая сторона даже согласовала с США план по созданию там зоны безопасности. Однако затем реализация этого плана забуксовала.

"Турки хотят 30-километровой зоны. Почему? Потому что граница между Турцией и Сирией проходит так: на турецкой стороне горы, на сирийской — степь, пустыни. Физически невозможно контролировать горы, когда боевики переходят туда-сюда по тропам", — говорит Георгий Соснов, эксперт Российского института стратегических исследований.

Сирийские демократические силы, которые до сих пор воевали на стороне американской коалиции против ИГИЛ (запрещена в РФ), а заодно и против армии Башара Асада, сообщили, что готовы договариваться и с Дамаском, и с Москвой, если Большой брат оставит их без поддержки. В Камышлы — неофициальной столице сирийского Курдистана, провели митинг против операции Анкары.

Мировая реакция не заставила себя ждать. Египет, Греция, Кипр заявили о незаконности любой турецкой операции в Сирии. МИД Италии выразил обеспокоенность.

Владимир Путин обсудил обострение на северо-востоке Сирии с постоянными членами Совета безопасности, сообщили в Кремле. Главной задачей остается мирное урегулирование.

"Курды доверились американским политикам, начали сотрудничать с американскими военными и теперь пожинают плоды. Известно, что для американцев постоянных союзников не бывает, — говорит Евгений Поддубный, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. — Получается, что американцы отдают сирийских курдов в руки Эрдогана".

Руки Эрдогана уже практически ничто не связывает: парламент Турции проголосовал за продление разрешения на военные операции в Сирии и Ираке, где тоже укрывается часть курдов. Мандат будет действовать в течение еще одного года. К сирийской границе стягиваются вооружение и военные.

Ранее по теме

Сейчас

23:51

Эксперты выявили шизофрению у москвички, бросившей сына в "Лосином острове"

19:19

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

18:40

Российские гимнастки выиграли серебро чемпионата мира в Штутгарте

17:17

МВД: в преддверии выборов могли произойти массовые беспорядки

17:14

В Германии упал истребитель F-16

15:44

Дело Серебренникова вернулось на новое рассмотрение в суд

14:22

Депутат Юмашева прилетела в Москву

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Парламент Турции продлил разрешение на военные операции в Сирии и Ираке

Парламент Турции продлил разрешение на военные операции в Сирии и Ираке

34 минуты назад
Депутат Юмашева раскрыла подробности допроса ФБР

Депутат Юмашева раскрыла подробности допроса ФБР

2 часа назад
Нацисты хотят войны. В Донбасс стекаются украинские радикалы

Нацисты хотят войны. В Донбасс стекаются украинские радикалы

4 часа назад

Трансляции

Вечер с Владимиром Соловьевым
10:00

Пресс-конференция глав МИД России и Казахстана
12:30

Объявление Нобелевских лауреатов по химии
12:45

Объявление Нобелевских лауреатов по химии. Трансляция из Стокгольма
Все трансляции
Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо

Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо

4 часа назад
Это вопрос для всех: невыдача виз США дипломатам - тема обращения к генсеку ООН

Это вопрос для всех: невыдача виз США дипломатам - тема обращения к генсеку ООН

2 часа назад
Эксперты выявили шизофрению у москвички, бросившей сына в "Лосином острове"

Эксперты выявили шизофрению у москвички, бросившей сына в "Лосином острове"

53 минуты назад
5 регионов России с самой высокой смертностью от алкоголя

5 регионов России с самой высокой смертностью от алкоголя

12 часов назад
ФСБ: на Северном Кавказе с начала года предотвратили 15 терактов

ФСБ: на Северном Кавказе с начала года предотвратили 15 терактов

8 минут назад
Марьянова можно было спасти: СК назвал причину смерти

Марьянова можно было спасти: СК назвал причину смерти

3 часа назад
Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца

Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца

9 часов назад
Там, высоко-высоко... За что дали Нобелевскую премию по физике

Там, высоко-высоко... За что дали Нобелевскую премию по физике

8 часов назад
Сплошная неопределенность: Заворотнюк выписали, но лучше ей не стало

Сплошная неопределенность: Заворотнюк выписали, но лучше ей не стало

2 часа назад
Не "18+": в России появится новая возрастная маркировка

Не "18+": в России появится новая возрастная маркировка

4 часа назад
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

9 часов назад
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

15 часов назад
"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

07.10.2019 17:25
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
В Москве открылась выставка номинантов Премии Кандинского

В Москве открылась выставка номинантов Премии Кандинского

1 час назад
Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге

Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге

2 часа назад
Алибасову не удалось разорить производителя "Крота" на 100 миллионов

Алибасову не удалось разорить производителя "Крота" на 100 миллионов

3 часа назад
В Париже у японского бизнесмена похитили часы стоимостью 800 тысяч евро

В Париже у японского бизнесмена похитили часы стоимостью 800 тысяч евро

4 часа назад
Псих или террорист: в Германии не знают, как квалифицировать действия сирийского мигранта

Псих или террорист: в Германии не знают, как квалифицировать действия сирийского мигранта

4 часа назад
10 технологий, которых не было на машинах еще 10 лет назад

10 технологий, которых не было на машинах еще 10 лет назад

4 часа назад
Москва и Анкара договорились о расчетах в рублях и лирах

Москва и Анкара договорились о расчетах в рублях и лирах

5 часов назад
США в Минске никто не ждет, однако они могут повлиять на Украину, считает Песков

США в Минске никто не ждет, однако они могут повлиять на Украину, считает Песков

5 часов назад
В Саратове троих полицейских подозревают в пытках задержанного раскаленным утюгом

В Саратове троих полицейских подозревают в пытках задержанного раскаленным утюгом

5 часов назад
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

5 часов назад
Российские гимнастки выиграли серебро чемпионата мира в Штутгарте

Российские гимнастки выиграли серебро чемпионата мира в Штутгарте

5 часов назад
"Время пришло". Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру футболиста

"Время пришло". Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру футболиста

6 часов назад
Житель Карелии похитил километр кабеля и оставил без связи несколько населенных пунктов

Житель Карелии похитил километр кабеля и оставил без связи несколько населенных пунктов

6 часов назад
"Я умираю": полицейские помогли добраться задыхающейся женщине до больницы. Видео

"Я умираю": полицейские помогли добраться задыхающейся женщине до больницы. Видео

6 часов назад
Instagram уберет функцию слежения за друзьями

Instagram уберет функцию слежения за друзьями

6 часов назад
Тихоходок от радиации защищает ДНК-облако

Тихоходок от радиации защищает ДНК-облако

6 часов назад
МВД: в преддверии выборов в Москве могли произойти массовые беспорядки

МВД: в преддверии выборов в Москве могли произойти массовые беспорядки

6 часов назад
Пропавшая 10 лет назад мать пытается отобрать дочь у опекунов

Пропавшая 10 лет назад мать пытается отобрать дочь у опекунов

7 часов назад
Невеста сделала маникюр с прахом отца, чтобы он "присутствовал" на свадьбе

Невеста сделала маникюр с прахом отца, чтобы он "присутствовал" на свадьбе

7 часов назад
Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

8 часов назад
Подмосковные хирурги пришили руку, отпиленную циркуляркой

Подмосковные хирурги пришили руку, отпиленную циркуляркой

8 часов назад
Риск последней войны: какие угрозы окружают Европу и мир

Риск последней войны: какие угрозы окружают Европу и мир

9 часов назад
Лучшие мессенджеры в России: версия Роскачества

Лучшие мессенджеры в России: версия Роскачества

10 часов назад
Союз пивоваров: крафт из России никуда не уйдет

Союз пивоваров: крафт из России никуда не уйдет

10 часов назад
Continental разработала "обидчивую" шину: она умеет надуваться сама

Continental разработала "обидчивую" шину: она умеет надуваться сама

10 часов назад
В России провели краш-тест кроссовера Renault Arkana: разбился на отлично

В России провели краш-тест кроссовера Renault Arkana: разбился на отлично

11 часов назад
В Кремле следят за американскими новинками, но не хотят новой гонки вооружений

В Кремле следят за американскими новинками, но не хотят новой гонки вооружений

12 часов назад
Появилось видео со съемок аварии, в которой погиб Виктор Цой

Появилось видео со съемок аварии, в которой погиб Виктор Цой

13 часов назад
Древесина и предубеждения: может ли деревянный дом быть современным

Древесина и предубеждения: может ли деревянный дом быть современным

14 часов назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку