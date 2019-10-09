Парламент Турции продлил разрешение на военные операции в Сирии и Ираке

Парламент Турции на год продлил разрешение на военные операции в Сирии и Ираке. В турецком министерстве обороны заявили о завершении приготовлений к возможному наступлению. Американские военные покинули зону турецкой операции на северо-востоке Сирии еще накануне. Однако Дональд Трамп утверждает, что не бросит курдов на произвол судьбы.

Позиция по Сирии дается Дональду Трампу нелегко. Сначала глава Белого дома заявил, что США не станут участвовать в военной операции Анкары на территории арабской республики. Более того, американский президент пригрозил Турции разрушить ее экономику, если та выйдет за рамки дозволенного. Не прошло и суток, как американский президент сменил тональность:

"Может, мы в процессе ухода из Сирии, но мы никоим образом не бросили курдов, которые особенные люди и замечательные бойцы. Точно так же наши отношения с Турцией — партнером по НАТО и торговле — очень хорошие. У Турции большое курдское население, и она полностью понимает, что у нас оставалось только 50 солдат в той части Сирии, и их переместили. Любые бессмысленные боевые действия Турции будут разрушительны для их экономики и их очень хрупкой валюты. Мы помогаем курдам финансово и оружием!"



Анкара, между тем, настроена решительно и не считает боевые действия бессмысленными. Пока президент Эрдоган встречается в Белграде с балканскими лидерами, Минобороны Турции заявляет, что все приготовления к военной операции на северо-востоке Сирии завершены.



Анкара давно хочет очистить северные районы Сирии близ своих границ. Турецкая сторона даже согласовала с США план по созданию там зоны безопасности. Однако затем реализация этого плана забуксовала.



"Турки хотят 30-километровой зоны. Почему? Потому что граница между Турцией и Сирией проходит так: на турецкой стороне горы, на сирийской — степь, пустыни. Физически невозможно контролировать горы, когда боевики переходят туда-сюда по тропам", — говорит Георгий Соснов, эксперт Российского института стратегических исследований.

Сирийские демократические силы, которые до сих пор воевали на стороне американской коалиции против ИГИЛ (запрещена в РФ), а заодно и против армии Башара Асада, сообщили, что готовы договариваться и с Дамаском, и с Москвой, если Большой брат оставит их без поддержки. В Камышлы — неофициальной столице сирийского Курдистана, провели митинг против операции Анкары.



Мировая реакция не заставила себя ждать. Египет, Греция, Кипр заявили о незаконности любой турецкой операции в Сирии. МИД Италии выразил обеспокоенность.



Владимир Путин обсудил обострение на северо-востоке Сирии с постоянными членами Совета безопасности, сообщили в Кремле. Главной задачей остается мирное урегулирование.



"Курды доверились американским политикам, начали сотрудничать с американскими военными и теперь пожинают плоды. Известно, что для американцев постоянных союзников не бывает, — говорит Евгений Поддубный, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. — Получается, что американцы отдают сирийских курдов в руки Эрдогана".

Руки Эрдогана уже практически ничто не связывает: парламент Турции проголосовал за продление разрешения на военные операции в Сирии и Ираке, где тоже укрывается часть курдов. Мандат будет действовать в течение еще одного года. К сирийской границе стягиваются вооружение и военные.