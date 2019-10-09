Британец выиграл в лотерею рекордные 190 млн евро

Житель Великобритании выиграл 170 миллионов фунтов (190 миллионов евро) в лотерею EuroMillions и стал обладателем крупнейшего джекпота в стране.

Всего участниками лотереи, которая началась в 2004 году, сейчас являются около 200 миллионов человек, а один билет стоит два с половиной евро.

Предыдущий рекорд лотереи был установлен в 2011 году, когда пара из Шотландии выиграла 161 миллион фунтов, сообщает РИА Новости.