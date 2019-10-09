МИД РФ: Москва впредь будет строже относиться к визовым запросам США

Россия не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь будет строже относиться к американским визовым запросам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Поскольку штаб-квартира ООН расположена в США, стопроцентной симметричности быть не может. Однако мы будем строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам, с которыми к нам обращается американская сторона, когда у нее возникает необходимость посещения Российской Федерации", — подчеркнул Вершинин в интервью, опубликованном в газете "Известия".

По его словам, американская сторона не в первый раз попирает то, что она должна делать по Уставу ООН; а такие случаи с визами были и раньше.

Дипломат также отметил, что после визового скандала реален перенос нескольких комитетов ООН из США в другую страну, но для этого должно быть решение Генассамблеи ООН. Ранее постпред Боливии при ООН подчеркнул, что если любая делегация получает меньшие возможности для работы из-за невыдачи виз, то это общий вопрос.

Из-за невыдачи виз дипломатам из РФ и ряда других стран два комитета Генассамблеи ООН (Первый и Шестой) отложили запланированные заседания. Первый комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности, Шестой – вопросами права.

Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке. По международным соглашениям Вашингтон не имеет права кого-либо не допускать в Организацию Объединенных Наций. Может максимум ограничить пребывание "нежелательных персон" только Нью-Йорком.