Премьер-министр России откроет на ВДНХ "Золотую осень-2019"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев откроет в среду агропромышленную выставку "Золотая осень" и выступит на пленарном заседании первого Международного агропромышленного форума. Его тема — "Зеленый бренд. Произведено в России: перспективы на глобальном продовольственном рынке".

"Золотая осень" — самый крупный отечественный аграрный форум, который проводится с 1999 года. В этом году в работе форума примут участие свыше 1500 предприятий из 50 субъектов Российской Федерации и 17 зарубежных стран.

Председатель правительства вручит государственные награды работникам села, встретится с гендиректором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.

Важным разделом выставки станет экспозиция регионов России, в рамках которой будут представлены крупные инвестиционные и организационно-управленческие проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, инновационные решения в АПК, проекты развития сельских территорий и кооперации.

Деловая программа выставки предусматривает проведение более 50 мероприятий. Одним из них станет дискуссия на тему "Органическое сельское хозяйство России в преддверии вступления в силу закона об органической продукции".

Участники дискуссии обсудят готовность рынка к вступлению в силу закона об органической продукции в 2020 году, а также необходимые шаги, которые нужно сделать для полноценного функционирования закона, для наполнения внутреннего рынка сертифицированной органической продукцией и для признания российской органики в мире.

"Результаты дискуссии смогут стать основой дальнейших мер, направленных на скорейший переход российского органического производства на качественно новый уровень", – сообщил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.