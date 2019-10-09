Грузия потеряла 113 млн долларов из-за закрытия авиасообщения с Россией

113 миллионов долларов за два месяца потеряла Грузия из-за закрытия авиасообщения с Россией, подсчитали в Национальной администрации республики.

На третий квартал там возлагали большие надежды: ожидались беспрецедентно высокие показатели. Но расчёты не оправдались: в июле отрасль не досчиталась 57 миллионов долларов, в августе — 56.

Тем не менее наибольший турпоток в Грузию по-прежнему из России: с января по сентябрь — более миллиона человек. В тройку лидеров также входят граждане Азербайджана и Армении.

Эксперты отмечают: очевидно, что упущенную выгоду Тбилиси не восполнит, но есть надежда, что доход от российских туристов всё-таки вырастет в конце года.

Накануне в Госдуме по итогам встречи межпарламентской группы диалога Россия-Грузия заявили, что авиасообщение между странами может быть восстановлено в ближайшее время, сообщает телеканал "Россия 24".