Сентябрь побил мировой температурный рекорд. Первый месяц осени этого года стал самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений.

По информации Гидрометцентра, глобальная температура была почти на полградуса выше, чем за последние 30 лет. Но вот самым теплым годом 2019-й не станет.

Это первенство, по словам синоптиков, удерживает 2016 год, поскольку тогда действовало явление Эль-Ниньо. Именно оно значительно повышает глобальную температуру, передает телеканал "Россия 24".