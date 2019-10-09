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9 октября 201908:55

Аарон Майерс и трио С. Васильева представят шоу Jazz Revolution в Доме музыки

Мировые хиты в оригинальных аранжировках прозвучат в исполнении госпел-звезды Аарона Лероя Майерса и трио Сергея Васильева в Театральном зале Московского международного Дома музыки 17 октября.

В Америке Майерс известен не только как великолепный вокалист – "Джазовый артист года" (IMEA-2018), "Лучший певец года" по версии журнала Washington City Paper (2015, 2016), лауреат WAMMIE (Вашингтонская музыкальная ассоциация, 2017), номинант премии Grammy, но и как резидент одного из самых популярных клубов Вашингтона Вlack Fox Lounge. Он проводит мастер-классы по джазовому мастерству и является постоянным участником фестиваля Capital Jazz, попробовал себя как stand-up-артист в знаменитых комедийных клубах Голливуда, как актер – в спектакле God is not Through with me Yet и в документальном видео-мюзикле My Civil War (фильм имел огромный успех на фестивале Capital Fringe).

Творческий альянс Аарона Майерса и трио знаменитого российского контрабасиса Сергея Васильева на сцене Дома музыки обещает всем меломанам и любителям джаза самые яркие впечатления и незабываемый вечер. В Доме музыки артисты представят шоу Jazz Revolution! Американо-российский квартет подарит новую жизнь известнейшим мировым хитам, переосмысленным в стилях госпел, фанк, фьюжн, свинг и соул.

Шоу Jazz Revolution! состоится 17 октября в 19:00 в ММДМ.

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