Самолет приземлился в Омске из-за умершего пассажира

Пассажир скончался на борту самолета, летевшего из Красноярска в Москву.

Мужчина почувствовал себя плохо во время полета. Командир судна принял решение о посадке в Омске. Однако медики не смогли ему помочь – он умер до их прибытия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омского Минздрава.

Причина смерти не сообщатся. Расследованием ЧП занимаются правоохранительные органы.