Где дороже? Блогеры сравнили цены в России и на Украине

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине.

Блогеры пришли в магазины сети "Ашан" в Саратове и Киеве и сняли на видео цены. Оказалось, картошка в саратовском гипермаркете стоит 12 рублей за килограмм, а в киевском – минимум 14 гривен (около 37 рублей). Цена мытой моркови в России – 17 рублей, на Украине 9,90 гривны – 26 рублей.

Рис в Саратове стоит дороже, чем в Киеве: 59 рублей против 20,90 гривны (55 рублей). А макароны значительно дешевле: в саратовском "Ашане" стоят от 50 рублей, в киевском — 42,53 гривны (111 рублей). Мука: 20,5 рубля за килограмм в Саратове и 10,70 гривны (около 28 рублей) в Киеве.

В целом цены на продукты на Украине оказались выше, чем в России.

Между тем минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год, уточняет РИА Новости.