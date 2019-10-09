"Барселона" планирует продать Ракитича и Коутиньо из-за финансовых проблем

Футбольная "Барселона" испытывает финансовые проблемы и вслед за новостью о долгах клуба стало известно, что до конца года каталонцам необходимо заработать порядка 124 миллионов евро. В связи с этим планируются продажи полузащитников Фелипе Коутиньо и Ивана Ракитича.

Трансферы выправят финансовое положение клуба, а 2019 год "Барселона" сможет завершить с положительным балансом, сообщает ESPN. В связи с этим боссы каталонцев готовы расстаться с Ракитичем, у которого в последнее время возникли недопонимания с главным тренером Эрнесто Вальверде. На хорвата претендуют "Интер", "ПСЖ" и "Ювентус".

Однако самые большие надежды руководителей "Барсы" связаны с "Баварией", где на правах аренды выступает Коутиньо. По условиям арендного соглашения между сторонами мюнхенцы смогут выкупить бразильца еще до завершения текущего сезона.

В случае использования данной опции в договоре, "Бавария" должна будет выплатить каталонцам сумму в 120 миллионов евро. Однако на данный момент руководители немецкого клуба еще не приняли окончательного решения по выкупу прав на игрока.