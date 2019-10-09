СКР возбудил 6 дел по фактам обстрела мирного населения Донбасса

Российские следователи возбудили еще 6 уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военнослужащими мирного населения в Донбассе.

По данным СК РФ, с 19 по 30 сентября была прицельно обстреляла гражданская инфраструктура в поселке шахты "Трудовская", в селе Коминтерново, в поселке Зайцево, в поселке Шахты и в районе КПП "Майорск" города Горловки. Кроме того, 3 октября украинские силовики обстреляли из гранатометов поселок Старомихайловка.

"В результате указанных обстрелов пятеро гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести", — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Также следователи получили дополнительные сведения по другим артиллерийским обстрелам, в результате которых на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с 18 марта по 25 сентября 2019 года были разрушены 386 жилых домов, а также 34 объекта гражданского назначения и обеспечения жизнедеятельности населения.

Расследование продолжается, следователи устанавливают причастных к этим преступлениям украинских военнослужащих.