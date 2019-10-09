"МанЮнайтед" готов сменить Сульшера 32-летним тренером

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" остается неудовлетворенным выступлениями клуба в текущем сезоне под руководством главного тренера Уле-Гуннара Сульшера и начинает искать нового кандидата на пост наставника "красных дьяволов".

Подразумевается, что судьбу Сульшера в "Манчестере" решит предстоящая игра чемпионата Англии против "Ливерпуля". В случае поражения манкунианцев норвежец рискует быть отправленным в отставку. После восьми туров АПЛ "Юнайтед" с девятью баллами занимает 12-е место.

Как сообщает Чемпионат.Com, сменщиком Сульшера называется главный тренер немецкого клуба "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман, который находится в шорт-листе боссов "МЮ". 32-летний специалист возглавляет "Лейпциг" с 2019 года. После семи туров Бундеслиги клуб занимает пятую строчку, отставая от лидера на два очка.

Однако наиболее ярко Нагельсман проявил себя в прежнем клубе — "Хоффенхайме". В дебютный сезон он спас команду от вылета во вторую Бундеслигу, в следующем занял четвертое место, выведя команду в Лигу чемпионов, а еще спустя сезон привел "Хоффенхайм" к бронзовым медалям чемпионата Германии.