Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию

Подразделения армии Турции выдвинулись на северо-восток Сирии, вытесняя из этого района курдских ополченцев, сообщает агентство ТАСС. Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии объявила мобилизацию и призвала сопротивляться турецкой армии вне зависимости от национальности.

Напомним, ранее Анкара объявила, что планирует зачистить турецко-сирийскую границу и прилегающие территории от террористов и отрядов курдского ополчения.

Соединенные Штаты уже эвакуировали 50 военнослужащих из этого региона. Однако президент Трамп заявил, что США курдов не бросят. А если Турция применит излишнюю силу, то ее ждут последствия, написал американский лидер в своем микроблоге Twitter.



Кремль, в свою очередь, предостерег от действий, которые могут повредить урегулированию сирийского конфликта. Особенно сейчас, когда в Арабской Республике сформирован Конституционный комитет, и запланировано его первое заседание, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он выразил надежду, что Турция будет соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии.