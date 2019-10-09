Депутаты Госдумы не будут ездить в США, пока американцы не извинятся

Командировки депутатов Госдумы России в США будут приостановлены до тех пор, пока американские власти не извинятся за инцидент с Ингой Юмашевой, сообщила советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

Ранее российский депутат Инга Юмашева была задержана сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка, где она проходила пересадку, чтобы попасть в Сан-Франциско на форум "Диалог Форт-Росс". Допрос длился около часа.

По мнению Кашеваровой, подобное отношение недопустимо, так как допрашивать депутата Госдумы РФ имеют право только "избиратели и российские силовые ведомства", передает ТАСС.

"У нас должен был председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков лететь в командировку в США, но визит не состоится", — подчеркнула она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия сотрудников ФБР в отношении Юмашевой беспределом. Посольство России направило в Госдепартамент США ноту протеста.