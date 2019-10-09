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9 октября 201913:04

Фонд Навального внесен в реестр иноагентов

Филипп Киреев/ТАСС

Министерство юстиции России внесло "Фонд борьбы с коррупцией" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Решение было вынесено после проведенного московским управлением Минюста контроля деятельности организации, сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, теперь ФБК должен раз в 6 месяцев предоставлять отчет о своей деятельности, а раз в квартал публиковать данные о своих расходах и использовании имущества, уточняет агентство ТАСС.

Напомним, Следственный комитет России подозревает ФБК в отмывании криминальных денег. По мнению следствия, фонд с 2016 по 2018 годы получил крупную сумму в валюте, которую легализовал.

Директор ФБК Иван Жданов назвал включение фонда в реестр очередной попыткой задушить ФБК.

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