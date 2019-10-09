Фонд Навального внесен в реестр иноагентов

Министерство юстиции России внесло "Фонд борьбы с коррупцией" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Решение было вынесено после проведенного московским управлением Минюста контроля деятельности организации, сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, теперь ФБК должен раз в 6 месяцев предоставлять отчет о своей деятельности, а раз в квартал публиковать данные о своих расходах и использовании имущества, уточняет агентство ТАСС.

Напомним, Следственный комитет России подозревает ФБК в отмывании криминальных денег. По мнению следствия, фонд с 2016 по 2018 годы получил крупную сумму в валюте, которую легализовал.

Фонд борьбы с коррупцией, его сотрудники никогда не получали иностранного финансирования. Фонд спонсируется исключительно гражданами России, вами. Вся деятельность Фонда прозрачна, регулярно сдаются отчеты в Минюст.... https://t.co/nXm8NOp20p — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 9 октября 2019 г.

Директор ФБК Иван Жданов назвал включение фонда в реестр очередной попыткой задушить ФБК.