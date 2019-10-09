В Москве нашли мертвым автора теории о расширяющейся Земле

В Москве в среду, 9 октября, найден мертвым ученый, геолог Владимир Ларин. Ему было 80 лет. Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили на балконе одной из квартир по улице Удальцова.

В обстоятельствах смерти Владимира Ларина будет разбираться полиция. Как сообщает "Московский комсомолец", недавно у геолога диагностировали рак. Болезнь быстро прогрессировала. Мужчина мучился от сильных болей, с которыми не помогали бороться препараты. В последнее время Ларин неважно себя чувствовал, от него старались не отходить родные.

Тело мужчины обнаружили на балконе 16-го этажа родственники. Отмечается, что к медикам претензий у близких нет, поскольку ученый получал необходимую помощь в полном объеме.

Владимир Ларин известен как автор одной из разновидностей геологической гипотезы "расширяющейся Земли". По мнению ученого, первоначальный состав внутренних геосфер планеты был гидридным и практически все особенности развития Земли объясняются выделением водорода из ее недр.