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9 октября 201915:37

Стрельба в немецком Галле попала на видео

Стрельба в немецком Галле попала на видео

Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле. Жертвами стали два человека, подозреваемого уже задержали.

 

По сообщениям очевидцев, злоумышленник сначала бросил гранату в помещение бистро, но она отлетела от двери и взорвалась на улице. Затем он открыл огонь по посетителям, на месте убив одну женщину и ранив несколько человек.

На кадрах видно, как мужчина в военном обмундировании ведет стрельбу из-за стоящего посреди проезжей части автомобиля, на котором он позже попытался скрыться. Судя по записи, он произвел по меньшей мере три выстрела.

От рук нападавшего, мотивы которого неизвестны, погибли два человека, число пострадавших сотрудники экстренных служб не называют. Полицейские не исключают, что у задержанного были пособники.

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