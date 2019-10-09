В Сирии забил "Источник мира": Эрдоган объявил о начале операции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о начале проведения на северо-востоке Сирии военной операции, которая получила название "Источник мира". Авиация уже нанесла удары по городу Рас-эль-Айн, передает телеканал "Россия 24".

По словам турецкого лидера, операция направлена против Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

"Наши цели — уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Между тем, в МИД Сирии заявили, что намерены противостоять турецкому вторжению, используя все для этого законные средства. Наращивание Турцией военного присутствия на границе с Сирией дипломаты расценили как "вопиющее нарушение международного закона".

Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Реджепом Эрдоганом турецкую операцию в Сирии. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры двух стран отметили важность обеспечения территориальной целостности Сирии и ее суверенитета. Владимир Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса. Кроме того, президенты обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также условились о дальнейших контактах.