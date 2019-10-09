Президент наградил иркутского следователя, который поймал ангарского маньяка

Иркутского следователя Евгения Карчевского представили к высокой государственной награде - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий указ подписал президент.

Как напоминает "Вести Иркутск", Евгений Карчевский расследовал одно из самых громких преступлений в истории России — дело ангарского маньяка Михаила Попкова. Следователю удалось доказать, что бывший милиционер причастен к убийству 84-х человек. Послужной список насчитывает десятки раскрытых громких дел, например, преступление так называемых "молоточников".

Как вспоминает сам Евгений: "Я три года жизни отдал делу маньяка Попкова. Я жертвовал семьей и детьми, я жил на работе". Все силы были брошены на то, чтобы установить как можно больше фактов и доказать, что это он сделал. "И поставить точку в судьбах людей, которые многими годами не знали, что с их близкими", — вспоминает следователь по ОВД отдела номер 1 Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области Евгений Крачевский.