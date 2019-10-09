Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

Мужская сборная России по спортивной гимнастике стала победителем командного многоборья на чемпионате мира, который проходит в немецком Штутгарте. Для российских спортсменов эта золотая медаль стала первой в новейшей истории страны.

В решающей день соревнований результат россиян составил 261,726 балла. Победу сборной России принесли Артур Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Иван Стретович, а в качестве запасного был Владислав Поляшов.

Следом за российскими гимнастами на пьедестале почета расположились спортсмены из Китая, получившие от судейского комитета 260,729 балла, и Японии, чей результат составил 258,159 балла.

Отметим, что предыдущий успех отечественных гимнастов датируется 1991 годом, когда в командном турнире первенствовала сборная СССР.