Задержан пьяный экс-сотрудник Росгвардии, пытавшийся пройти в Счетную палату

Сотрудники Центра специального назначения Росгвардии задержали бывшего коллегу, который пытался пройти в здание Счетной палаты. Отмечается, что при этом мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Росгвардии не позволили бывшему коллеге пройти в здание, из-за чего возник конфликт, закончившийся дракой на улице, сообщает ТАСС. В настоящее время хулиган задержан и доставлен в ОМВД по району "Хамовники". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.