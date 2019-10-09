Путин призвал новых губернаторов быть чуткими к людям и держать руку на пульсе

Президент России Владимир Путин обратился к новоизбранным руководителям российских регионов с просьбой внимательно следить за реакцией людей на их работу, а также быть чуткими к проблемам жителей вверенных им субъектов страны.

По мнению российского лидера, самое главное — это постоянно чувствовать пульс жизни, то, чего ждут люди, чтобы оправдать эти ожидания. Об этом Владимир Путин заявил во время встречи с новыми главами субъектов России в Кремле, сообщает телеканал "Россия 24".

При этом глава государства отметил, что нисколько не сомневается в наличии у новоизбранных руководителей опыта как жизненного, так и профессионального, которого хватит для эффективного исполнения своего долга. Путин подчеркнул, что успеха не добиться без чуткого отношения к людям, поскольку это важная составляющая в работе каждого руководителя высокого уровня и ранга.

Глава государства выразил надежду на то, что главы регионов будут работать с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации прошли 8 сентября 2019 года. Все победители были выявлены уже в первом туре, они получили более 50 процентов голосов избирателей.