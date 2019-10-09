Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
9 октября 201919:17

Павлюченкова с победы стартовала на турнире в Линце

EPA

Россиянка Анастасия Павлюченкова преодолела первый круг теннисного турнира в австрийском городе Линц, призовой фонд которого составляет свыше 225 тысяч долларов. На старте соревнования серии WTA российская теннисистка обыграла австрийку Барбару Хаас.

Павлюченкова, получившая накануне турнира девятый номер посева, добилась победы над получившей wild card спортсменкой по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки. Общая продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с представительницей Словакии Викторией Кузьмовой. Матч состоится десятого октября.

Сейчас

18:14

Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента

17:45

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

17:42

Украина отказалась подписать с Россией годовой контракт по газу

17:17

"Источник мира": турецкая авиация атаковала два курдских города

16:22

Эрдоган объявил о начале операции в Сирии

15:55

Трамп: война на Ближнем Востоке - худшее решение в истории

14:57

Росгидромет возглавил Игорь Шумаков

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Источник мира": турецкая авиация атаковала два города, курды отвечают минометами

"Источник мира": турецкая авиация атаковала два города, курды отвечают минометами

1 час назад
Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента

Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента

34 минуты назад
От кровавой бойни в Галле спасли запертые двери синагоги

От кровавой бойни в Галле спасли запертые двери синагоги

1 час назад

Трансляции

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 10 октября

12:00

Форум "Россия - спортивная держава"
Все трансляции
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента

25 минут назад
Если я заменю батарейку: химики получили Нобелевку за энергию настоящего и будущего

Если я заменю батарейку: химики получили Нобелевку за энергию настоящего и будущего

2 часа назад
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

1 час назад
Заворотнюк парализовало: актрису перевезли в центр для тяжелобольных

Заворотнюк парализовало: актрису перевезли в центр для тяжелобольных

3 часа назад
Росгидромет возглавил Игорь Шумаков

Росгидромет возглавил Игорь Шумаков

3 часа назад
Радиация в поезде Берлин - Москва: специалисты нашли фонящее купе

Радиация в поезде Берлин - Москва: специалисты нашли фонящее купе

7 часов назад
Две белые ракеты - и тишина: Донбасс готов к отводу войск, несмотря на провокации

Две белые ракеты - и тишина: Донбасс готов к отводу войск, несмотря на провокации

3 часа назад
10 самых конкурентоспособных стран мира

10 самых конкурентоспособных стран мира

13 часов назад
Сфабрикованная война: Трамп признал, что у Хусейна не было ОМП

Сфабрикованная война: Трамп признал, что у Хусейна не было ОМП

2 часа назад
Депутаты Госдумы не будут ездить в США, пока американцы не извинятся

Депутаты Госдумы не будут ездить в США, пока американцы не извинятся

6 часов назад
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

08.10.2019 15:20
"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

07.10.2019 17:25
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
Украина отказалась подписать с Россией годовой контракт по газу

Украина отказалась подписать с Россией годовой контракт по газу

1 час назад
Спасение лисы из фонтана в Петергофе попало на видео

Спасение лисы из фонтана в Петергофе попало на видео

1 час назад
"Перешла кому-то дорогу": экс-глава Раменского района знает, кто убил его любовницу

"Перешла кому-то дорогу": экс-глава Раменского района знает, кто убил его любовницу

1 час назад
В Финляндии за миллиард евро построят парк Санта-Клауса, где круглый год будет идти снег

В Финляндии за миллиард евро построят парк Санта-Клауса, где круглый год будет идти снег

2 часа назад
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

2 часа назад
Подлодка "Колпино" запустила "Калибры" в акватории Черного моря

Подлодка "Колпино" запустила "Калибры" в акватории Черного моря

2 часа назад
Экс-директор школы выпил бутылку водки по просьбе блогера и умер

Экс-директор школы выпил бутылку водки по просьбе блогера и умер

2 часа назад
Суд оставил 3-летний срок оппозиционеру, пытавшемуся сорвать шлем с росгвардейца

Суд оставил 3-летний срок оппозиционеру, пытавшемуся сорвать шлем с росгвардейца

2 часа назад
"Яндекс" показал уменьшенную смарт-колонку с жестовым управлением

"Яндекс" показал уменьшенную смарт-колонку с жестовым управлением

2 часа назад
"Нафтогаз" не хочет продлевать транзит в Европу

"Нафтогаз" не хочет продлевать транзит в Европу

2 часа назад
Фармкомпания выплатит 8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь

Фармкомпания выплатит 8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь

3 часа назад
Чиновница, назвавшая тулунцев быдлом, теперь работает в музее

Чиновница, назвавшая тулунцев быдлом, теперь работает в музее

3 часа назад
Ольга Кормухина научилась петь в туалете

Ольга Кормухина научилась петь в туалете

3 часа назад
"Вертолеты России" опровергли, что замдиректора выпал, "фотографируя белочек"

"Вертолеты России" опровергли, что замдиректора выпал, "фотографируя белочек"

3 часа назад
Серая пена и невыносимый запах: реку в Подольске превратили в канализационный сток

Серая пена и невыносимый запах: реку в Подольске превратили в канализационный сток

3 часа назад
В Москве нашли мертвым автора теории о расширяющейся Земле

В Москве нашли мертвым автора теории о расширяющейся Земле

3 часа назад
Вести.net: Telegram определил правила использования своего криптокошелька

Вести.net: Telegram определил правила использования своего криптокошелька

3 часа назад
В Сургуте женщина напродавала несуществующих квартир на миллионы и угодила в тюрьму

В Сургуте женщина напродавала несуществующих квартир на миллионы и угодила в тюрьму

3 часа назад
Федор Емельяненко завершит карьеру через три боя

Федор Емельяненко завершит карьеру через три боя

4 часа назад
Первое наблюдение: свиньи выкапывают ямы при помощи инструментов

Первое наблюдение: свиньи выкапывают ямы при помощи инструментов

4 часа назад
Доступность жилья в России достигла исторического максимума

Доступность жилья в России достигла исторического максимума

4 часа назад
Сенаторы одобрили право полиции предостерегать граждан

Сенаторы одобрили право полиции предостерегать граждан

5 часов назад
Мать-экзорцистка задушила сына и избежала ответственности

Мать-экзорцистка задушила сына и избежала ответственности

5 часов назад
Фонд Навального внесен в реестр иноагентов

Фонд Навального внесен в реестр иноагентов

6 часов назад
Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана

Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана

7 часов назад
Вот как будет выглядеть новый Skoda Rapid для России!

Вот как будет выглядеть новый Skoda Rapid для России!

8 часов назад
Нобелевский лауреат по физике-2019: для Бога нет места во Вселенной

Нобелевский лауреат по физике-2019: для Бога нет места во Вселенной

8 часов назад
Ученые нашли способ восстанавливать тестостерон без таблеток

Ученые нашли способ восстанавливать тестостерон без таблеток

8 часов назад
Быков без рогов создали при помощи технологии редактирования генома

Быков без рогов создали при помощи технологии редактирования генома

8 часов назад
Где дороже? Блогеры сравнили цены в России и на Украине

Где дороже? Блогеры сравнили цены в России и на Украине

9 часов назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
Аарон Майерс и трио С. Васильева представят шоу Jazz Revolution в Доме музыки

Аарон Майерс и трио С. Васильева представят шоу Jazz Revolution в Доме музыки

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку