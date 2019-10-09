Павлюченкова с победы стартовала на турнире в Линце

Россиянка Анастасия Павлюченкова преодолела первый круг теннисного турнира в австрийском городе Линц, призовой фонд которого составляет свыше 225 тысяч долларов. На старте соревнования серии WTA российская теннисистка обыграла австрийку Барбару Хаас.

Павлюченкова, получившая накануне турнира девятый номер посева, добилась победы над получившей wild card спортсменкой по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки. Общая продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с представительницей Словакии Викторией Кузьмовой. Матч состоится десятого октября.