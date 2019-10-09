Перед стрельбой в Галле нападавшие заложили взрывное устройство около синагоги

Террористы, напавшие на синагогу в германском городе Галле, заложили перед ней самодельное взрывное устройство, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, так преступники пытались проникнуть в синагогу. На фотографиях, что для ликвидации бомбы полиция применила специального робота.

Как сообщалось, в среду около синагоги в Галле произошла стрельба, в ходе которой погибли как минимум два человека.

По предварительным данным, двое нападавших скрылись с места преступления, позже полиция сообщила о задержании одного подозреваемого.