Процесс разведения войск сорван: украинская сторона не готова приступать к выполнению обязательств

В Донбассе сегодня должно было состояться разведение сил на линии соприкосновения между военными народных республик и украинской армией. Но Киев так и не начал отводить войска и даже не дал сигнал о готовности. Кроме того, в одну из зон разведения — город Золотое — прорвались боевики-националисты, а в другой зоне, около села Петровское, началась стрельба.

В небо взмывают белые ракеты — сигнал о том, что все готово и разведение сил можно начинать. Это Петровское, ДНР. А вот, что в это время происходило на территориях, подконтрольных украинским военным: украинские силовики заняли оборону, пока их атаковали украинские националисты. Они пытались ворваться в зону, где вот-вот должен начаться отвод техники. Как минимум один военнослужащий пострадал — ему переехали ноги. Военные и полиция в итоге отступили.

Колонна уже на подъезде к поселку Золотое — там ждали несколько сотен боевиков батальона Азов. Те, кто прорвались сегодня — обещают привезти еще несколько тысяч.

В это время в ДНР еще надеются, что процесс разведения все же начнется. Ракету запускают вновь, уже во второй раз, по просьбе ОБСЕ, чтобы точно было видно с той стороны.

"Мы намерены следить за соблюдением процесса. Будут задержаны наши патрули, камеры и дроны по обе стороны границ. Разумеется, все шаги по выводу войск мы обнародуем на нашем сайте", — заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон. Но ни ответной ракеты с той стороны, чтобы здесь запустить уже зеленую, которая сигнализирует о непосредственном начале отвода, ни в принципе какой-либо реакции никто так и не дождался.

В Луганске представители ОБСЕ сообщили, что украинская сторона не готова приступать к выполнению обязательств.

"Можете нам подтвердить, был ли запуск белой ракеты о готовности с украинской стороны?", — спросил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко. На его вопрос ответил представитель ОБСЕ Гюнтер Эттингер: "Сейчас 13 часов. Никакой ракеты не было".

В Донецкой области, в Петровском просто сообщили, что дальше ждать не имеет смысла.

"По последней информации, которой мы обладаем, переговоры продолжаются. К сожалению, другой информации нет", — заявил Марк Этерингтон.

"Идут переговоры. К чему они приведут, пока неизвестно. Будем ожидать результатов. Надеемся, что они будут положительными", — рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Кроме того, постоянно перед временем "Ч", 12 часами дня, со стороны украинских позиций раздавалась отчетливая стрельба. Таким образом единственный результат за сегодняшний день, который можно констатировать — это то, что результата нет, несмотря на все попытки с этой стороны начать процесс, который был зафиксирован представителями ОБСЕ.