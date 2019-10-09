Орден Мужества для американского астронавта: за что получил награду Ник Хейг

Российская награда — для американского астронавта. Сотрудник НАСА Ник Хейг получил орден Мужества — указом Владимира Путина. Как говорится в документе, американец отмечен за высокий профессионализм, проявленный в условиях повышенного риска для жизни. Что же произошло с Хейгом в космосе?

Тайлер Николас Хейг — 44-летний астронавт НАСА. Магистр наук по космической авиационной технике и он же — подполковник ВВС США, выполнял полеты на F-15 и F-16, полгода провел в Ираке, участвовал в операции "Сыч", награжден медалью за "Особые заслуги", шестью медалями "ВВС США", медалью боевых действий и двумя поощрительными медалями ВВС. Но этот боевой "иконостас" на страничке Хейга в Википедии не показан. Единственная пока награда здесь — орден Мужества Российской Федерации, но очевидно, что Хейг отлично понимает, что такое награда за мужество. При том, что сам орден пока не вручен астронавту, он с удовольствием принимает поздравления:

"Мужество перед лицом испытаний определяется вашими действиями. Я стал свидетелем истинного мужества и лидерства моего командира Алексея Овчинина. Наша международная команда инструкторов и инженеров, члены поисково-спасательной, которые вернули нас домой к нашим близким — для всех вас я с гордостью буду носить эту медаль. Для меня было честью работать на сильного и способного командира, а также участвовать в известной космической программе".

11 октября 2018 года. 119-я секунда полета. У корабля "Союз МС-10" — аварийное отключение двигателей, сработала система аварийного спасения. У командира Александра Овчинина и бортинженера Ника Хейга — баллистический спуск. По сути, они начали падать, набирая скорость. Перегрузка — примерно 6G. Впрочем, такую перегрузку и даже выше неоднократно испытывали на тренировках под наблюдением медиков. А здесь — прерванный полет несостоявшейся экспедиции.

"После того, как у нас на корабле возникла нештатная ситуация, Ник вел себя грамотно, помогал мне во всем, отвечал на запросы с Земли. Там требовали, чтобы мы доложили определенные параметры, то есть он не растерялся, видно было, что он понимал, что происходит", — рассказал герой России, летчик-космонавт Александр Овчинин.

Аварийное приземление произошло на расстоянии в 450 километров от стартовой площадки. Степь — Джезказганская область Казахстана. Маяки включены. Через несколько минут прилетели спасатели и врачи. Экипаж в норме. Но как это переживали на Земле, было видно по объятиям жены Ника Кэти Хейг.

Эти нештатные ситуации отрабатываются годами и тысячами раз, теоретически и практически. Но гигантский риск во время реального полета остается всегда.

"Все сработало штатно, экипаж был очень адекватный. Иногда бывает так, что ты готовишься многие годы и вроде тебе на подготовке все понятно, но иногда случается реальная ситуация. В стрессовой ситуации получается не совсем то, что мы хотели. В данном случае экипаж сработал четко, так, как их учили. А для того, чтобы сработать четко и безошибочно, необходимо немалое мужество", — прокомментировал летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза, исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

И они решились на следующую экспедицию, которая завершилась на минувшей неделе на "Союзе МС-12" с успешной пристыковкой на МКС, работой на станции, выходом в открытый космос и безукоризненным, как говорят, ровным возвращением.

Хейк проявил мужество и выдержку в непростой ситуации. Но это только смотивировало на то, чтобы повторить полет. И скорее всего 202 дня, вернее суток, проведенных в космосе, Хейгу будет мало.