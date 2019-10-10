Турецкая армия приступила к наземному этапу операции "Родник мира"

Как сообщает Минобороны Турции, ее армейские подразделения пересекли границу с Сирией в трех точках. Анкара стремится вытеснить курдов с приграничных территорий и создать там зону безопасности. Эти действия не встретили понимания международного сообщества.

Операция началась, как принято в 21-м веке: в прямом эфире. Клубы дыма над позициями сирийских курдов увидели сразу во всем мире. О начале военных действий было объявлено тоже по-современному: в твиттере. Сделав заявление в микроблоге, президент Турции обратился по громкой связи к военным.

"Желаю удачи нашим героям, которые принимают участие в операции "Родник мира". Целую каждого из них в лоб. Наша миссия очевидна. Мы уничтожим террористический коридор. И надеюсь, создадим коридор мира", — заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Первые взрывы раздались в приграничном сирийском городе Рас-эль-Айн. Турецкие ВВС атаковали позиции так называемых "Сил народной самообороны". Почти сразу к операции присоединилась артиллерия. Турецкие военные обстреляли из гаубиц расположенный близ границы город Телль-эль-Абьяд.

Курды утверждают, что авиация бьет по районам проживания мирных жителей. Там говорят, что налёт вызвал огромную панику. Почти сразу появились сообщения о первых жертвах среди гражданских.

Анкара сразу проинформировала о проведении операции Россию, США , НАТО, ООН и несколько европейских стран. Поддержки не нашла ни у кого.

Владимир Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

Дамаск заранее назвал операцию "вопиющим нарушением международного права" и заявил о решимости противостоять вторжению всеми средствами.

Все 28 стран ЕС заявили, что действия Турции подрывают борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

Берлин, Париж и Лондон объявили о намерении созвать Совет безопасности ООН. К этому заявлению присоединились Варшава и Брюссель. Южноафриканская республика, которая сейчас председательствует в Совбезе, призвала Турцию к сдержанности.

Генсек НАТО предостерег от эскалации, однако постарался войти в положение Анкары. "Наш союзник Турция находится в критической ситуации и имеет законные основания опасаться за свою безопасность. Турция пострадала от ужасных террористических нападений и принимает миллионы сирийских беженцев. Турецкие власти проинформировали НАТО о продолжающейся операции на севере Сирии. Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе, обострить напряженность и привести к новым человеческим страданиям", — отметил Йенс Столтенберг.

Дональд Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию и назвал операцию "плохой идеей". Трамп также указал, что американских военных в той зоне нет. И повторил, что всегда выступал против "бесконечных, бессмысленных войн".