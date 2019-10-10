Турецкие военные сообщили о первых целях но севере Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в первые часы операции "Источник мира" были нанесены удары по 181 объекту террористов на севере Сирии к востоку от реки Евфрат.

Агентство Reuters передает, что, среди прочих целей, авиаудар был нанесен по расположенной на территории Сирии тюрьме, в которой содержатся плененные боевики из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как сообщалось, 9 октября Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", напоминает ТАСС. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Кроме того, эта буферная зона должна стать своего рода защитным поясом для турецкой границы. Сирийское государственное информационное агентство САНА назвало турецкую военную операцию агрессией.

Ранее Турция провела на территории Сирии две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.