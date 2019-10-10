Россиянка Юлия Юзик отпущена на свободу

Задержанная в начале октября текущего года в Тегеране гражданка России Юлия Юзик отпущена властями Ирана на свободу, в эти минуты она летит в Россию.

Как отметило посольство России в Тегеране, решение об освобождении россиянки было принято иранской стороной в результате совместных усилий МИД России и российского посольства в Тегеране. Рано утром 10 октября Юлия Юзик вылетела в Москву рейсом "Аэрофлота".

Как сообщалось, российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, напоминает РИА Новости. По прибытии в аэропорту столицы Ирана по неизвестным причинам у нее был изъят паспорт, а 2 октября россиянка была арестована в отеле. При этом, как сообщил пресс-атташе посольства России в Тегеране, Юлия Юзик не информировала российской диппредставительство в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники. Они же говорили о том, что власти Ирана обвиняют россиянку в работе на израильские спецслужбы.

Позже официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что задержание россиянки не было связано со шпионажем — были проблемы с визой.