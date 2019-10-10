Гол и пас Ивана Проворова помогли "Филадельфии" победить "Нью-Джерси"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно две встречи "Филадельфия Флайерз" на своей площадке победила "Нью-Джерси Дэвилз" 4:0.

Российский защитник Иван Проворов стал одним из лучших в составе победителей. В середине второго периода Иван забросил первую шайбу в ворота "дьяволов". В третьем периоде российский легионер отдал голевой пас Шону Кутюрье, когда тот сделал счет 3:0ю Проворов набрал первые очки в новом сезоне.

"Баффало Сейбрз" и "Монреаль Канадиенс" не смогли выявить победителя в основное время – 4:4. Развязка наступила на второй минуте овертайма, когда Маркус Юханссон принес "Баффало" победу ср счетом 5:4.