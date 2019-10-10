Носитель "Протон-М" вывел на орбиту 2 коммерческих спутника

Запущенные с использованием ракеты-носителя "Протон-М" два коммерческих спутника — европейский Eutelsat-5 WB и американский MEV-1 — успешно отделились от разгонного блока "Бриз-М" и выведены на целевые орбиты.

Накануне "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и двумя спутниками стартовала с космодрома Байконур. Общая продолжительность выведения спутников на целевые орбиты составила рекордные 15 часов 54 минуты, сообщает ТАСС.

Первоначально старт ракеты-носителя был запланирован на 30 сентября, однако из-за технической проблемы, связанной с взаимодействием российской системой управления и электроникой космических аппаратов, был перенесен на более поздний срок.

Телекоммуникационный спутник Ku-диапазона Eutelsat – 5WB будет ориентирован преимущественно на рынки Франции, Италии и Алжира. Спутник MEV-1 впервые позволит оказывать услуги по продлению срока службы других спутников: пристыковываясь к ним на геосинхронной околоземной орбите, он будет обеспечивать контроль высоты и ориентацию сборки космических аппаратов.