В Нижнем Новгороде пройдет заседание Совета по спорту

Нижний Новгород станет местом проведения VIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", в работе которого примет участие президент России Владимир Путин. Также глава государства проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Форум пройдет на стадионе "Нижний Новгород", принимавшем матчи чемпионата мира 2018. В повестке дня совершенствование законодательства РФ в сфере физкультуры и спорта, взаимоотношения спорта и медиа в условиях борьбы за аудиторию, формы успешного взаимодействия в бизнесе, роль развития спортивной инфраструктуры в успешном развитии регионов, развитие фитнес-индустрии и множество других важных для российского спорта тем, сообщает ТАСС. Также участники Форума обсудят подготовку Санкт-Петербурга к к проведению матчей чемпионата Европы по футболу.

Владимир Путин проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Будут обсуждены механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в регионах России.