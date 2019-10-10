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10 октября 201907:16

В Нижнем Новгороде пройдет заседание Совета по спорту

Нижний Новгород станет местом проведения VIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", в работе которого примет участие президент России Владимир Путин. Также глава государства проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Форум пройдет на стадионе "Нижний Новгород", принимавшем матчи чемпионата мира 2018. В повестке дня совершенствование законодательства РФ в сфере физкультуры и спорта, взаимоотношения спорта и медиа в условиях борьбы за аудиторию, формы успешного взаимодействия в бизнесе, роль развития спортивной инфраструктуры в успешном развитии регионов, развитие фитнес-индустрии и множество других важных для российского спорта тем, сообщает ТАСС. Также участники Форума обсудят подготовку Санкт-Петербурга к к проведению матчей чемпионата Европы по футболу.

Владимир Путин проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Будут обсуждены механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в регионах России.

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14:30

Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта
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