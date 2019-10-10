Футболист "Монако" Головин дисквалифицирован на одну игру

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции принял решение дисквалифицировать российского полузащитника "Монако" Александра Головина на одну игру. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Напомним, что российский футболист за две желтые карточки был удален с поля в матче девятого тура Лиги 1 против "Монпелье". Встреча состоялась 5 октября и завершилась поражением "Монако" со счетом 1:3.

Из-за дисквалификации Головин пропусти игру десятого тура чемпионата Франции против "Ренна", которая пройдет 20 октября.