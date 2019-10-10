Самолет Ан-12 сел на брюхо в аэропорту Екатеринбурга

Грузовой Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга — у самолета не вышли шасси, он сел на брюхо. Воздушная гавань в настоящее время закрыта.

Инцидент произошел около 11 часов 10 октября в аэропорту Кольцово. На борту лайнера, который следовал из Челябинска, по разным данным, находились от 10 до 17 человек, никто из них не пострадал.

Причину, по которой у Ан-12 не вышло шасси, только предстоит установить. Судя по кадрам с места, на полосе возник небольшой пожар, но его быстро потушили.

"Грузовик" перекрыл взлетно-посадочную полосу, воздушная гавань закрыта.

"Мы уже приготовились к взлету, нас высадили и отправили в здание аэровокзала, мы так и не взлетели", — рассказал E1.ru один из пассажиров.