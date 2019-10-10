Зеленский хочет встетиться с Путиным, но "все против"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разведение сил и средств самым лучшим способом выиграть информационную войну. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Киеве. Это будет марафон длительностью 10 часов, а проводят его в новом киевском фуд-корте. По словам украинского лидера, он выбрал местом для проведения своей пресс-конференции Kyiv Food Market, чтобы встреча не была официальной и без подготовленных вопросов.

По мнению Зеленского, Украине нужно не только отвести войска, но и создать в регионе современную инфраструктуру, чтобы привлечь на свою сторону местных жителей, передает телеканал "Россия 24". Украинский президент также заявил, что считает своей миссией как главы государства — прекратить войну в Донбассе. При этом он согласился, что многие местные жители могут не считать себя украинцами.

В ходе общения с журналистами Зеленский заявил о необходимости проведения двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения войны на востоке Украины, но в настоящее время ее перспектива не обсуждается, этот вопрос будет решаться в рамках "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ).

"Встречаться мы можем только в двух форматах: нормандский формат и встреча моя прямая с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против... Эта встреча должна быть, если мы хотим завершения войны. Мы сейчас говорим только о нормандском формате".

Зеленский отметил, что точную дату встречи в "нормандском формате" можно будет назвать после ее согласования с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным, передает "Интерфакс".

На пресс-конференции президент Украины также прокомментировал свой разговор с Дональдом Трампом, заявив, что не видит причин для изменения украино-американских отношений.