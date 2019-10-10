Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.

Журналист задал американскому лидеру вопрос о том, поддерживает ли он курдов, против которых Турция начала в Сирии операцию, и напомнил, что курды помогли США победить "Исламское государство" (запрещена в России). На это Трамп напомнил, что курды не помогли американцам во время Второй мировой войны в Нормандии.

"Мы потратили огромные суммы денег на помощь курдам, в том, что касается боеприпасов, вооружений, денег и выплат. Вместе с этим, нам нравятся курды… Они борются за свою землю", — добавил Трамп.

Как сообщает РИА Новости, американский президент сослался на колонку на консервативном сайте Townhall. В ней автор отмечал, что помимо Нормандии, курды не оказали поддержку американцам во время Корейской и Вьетнамской войн, а также в ходе военной кампании в Афганистане.

Турция начала операцию "Родник мира" 9 октября, нанеся авиаудары по двум населенным пунктам в Сирии, а затем начала наземную операцию. США объявили, что не будут в этом участвовать и отведут свои войска. Курды на это заявили, что таким образом США нарушили достигнутые договоренности.