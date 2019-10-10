Живущая на помойке украинка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском Ровно 12-летняя девочка родила ребенка и сразу же отказалась от него, сообщает РадиоТрек со ссылкой на главу службы по делам детей Андрея Мищеня.

Роженица – уроженка Закарпатской области, но по месту регистрации она не появлялась: семья фактически живет на помойке.

Малыша, который нуждается в особом уходе из-за проблем со здоровьем, решено отправить в детский дом Закарпатья, передает РИА Новости.