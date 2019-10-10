Дочь Анатолия Папанова: "Мама жива, она в реанимации"

Дочь вдовы Анатолия Папанова Елена Папанова опровергла появившиеся в ряде СМИ слухи о том, что ее мама умерла после продолжительной болезни.

Дочь 95-летней актрисы Надежды Каратаевой сообщила, что она в реанимации, но жива, передает "Интерфакс".

Надежда Каратаева поступила на актерский факультет ГИТИСа в 1941 году. Там же она познакомилась с Анатолием Папановым. Поженилась пара в мае 1945 года.

С 1950-го по 2014 год Каратаева работала в Московском драмтеатре Сатиры, актером которого был и ее прославленный супруг. Анатолий Папанов ушел из жизни в 1987 году. Ему было 64 года.