Муж налысо обрил жену из-за найденного в каше волоса

До 14 лет лишения свободы грозит слишком раздражительному мужчине из Бангладеш. Жители деревни, в которой он проживает, обратились в полицию с жалобой на насилие по отношению к его жене.

Как сообщают местные СМИ, он нашел волос в приготовленном женой завтраке – рисовой каше на молоке – и так разозлился, что взял лезвие и насильно побрил ей голову.

Как сообщил начальник местной полиции Шариар Хан, мужчине инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый арестован, передает РИА Новости.