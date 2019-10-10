В Крыму задержан россиянин, планировавший устроить взрыв

В Крыму задержан злоумышленник, который планировал устроить взрыв в одном из административных зданий. Как сообщили в ФСБ, это российский гражданин, симпатизирующий украинским радикалам и состоящий в одной из экстремистских организаций. В его гараже были обнаружены самодельное взрывное устройство и бутылки с зажигательной смесью. По предварительным данным, подозреваемый — пенсионер из села Орехово, которое находится неподалеку от города Саки, сообщает телеканал "Россия 24".

В настоящее время Следственным управлением УФСБ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Они предусматривают ответственность за приготовление к теракту, а также незаконное изготовление взрывных устройств.