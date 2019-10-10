КХЛ. "Куньлунь" обыграл в овертайме "Нефтехимик"

Встречей в Пекине между местным "Куньлунь Ред Стар" и нижнекамским "Нефтехимиком" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились победы в овертайме со счетом 2:1.

За китайскую команду отличились Тайлер Вон и Брэндон Ип, ставший автором победной шайбы. У "Нефтехимика" единственный гол оказался на счету Максима Грошева.

"Куньлунь Ред Стар" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков. Нижнекамцы с 13 баллами расположились строчкой ниже.