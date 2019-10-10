Возвращение к общению и преодоление одиночества: как работает домовой чат

Жителям с Большой Черемушкинской возможно следует поучиться у тех, кто с соседями сумел найти общий язык. Они приглашают друг друга на ужины, говорят на английском и обмениваются последними новостями. И все это происходит при помощи так называемых домовых чатов. Общение с соседями в мессенджерах переросло уже в целое движение. Как преодолеть одиночество в большом городе?

Посолить, поперчить, сфотографировать рецепт приготовления блюда — снимок отправляется в общий чат жителей дома в Северном Бутово. Желающих поесть хоть отбавляй. Соседка Люба задержалась на работе, а тут такое предложение. А еще в меню, то есть в чате, сегодня шарлотка, жареная рыба и паста.

"Это соседское комьюнити, добрососедство. Это то, что было раньше, но позабылось. Это про открытых людей", — поделилась Евгения Ежикова.

Делятся соседи не только едой, но и знаниями. Познакомившись в районной интернет-группе "Аэропорт/Сокол", они встречаются каждую неделю. Темы бесед — любые, но исключительно на английском. Соседский языковой клуб придумала Драженька со своим русским мужем. За несколько месяцев они обзавелись десятком новых друзей.

"Мы сами общительные и потому стали приглашать соседей просто зайти на кофе, пообщаться. Это абсолютно бесплатно", — рассказала Драженька Дубняк.

"Через 10-15 минут встречаемся во дворе, чтобы провести тренировку по футболу", — гласит сообщение в чате. Если захотеть, можно собрать целую команду — соседей в виртуальном мире, чтобы гонять мяч уже в реальном.

Современные технологии, в данном случае, не отвлекают от общения, а наоборот сближают соседей, которые в большом мегаполисе обычно даже не здороваются.

Количество чатов зависит только от фантазии жильцов. Например, в этом жилом комплексе таких сообществ по интересам около десяти. Вот только некоторые из них: "Эвакуатор", "Болталка", "Бег", "Футбол", ну и куда без этого — "Знакомства".

Цитата из фильма "Москва слезам не верит":

"Люди разучились общаться. Сидят по свои квартирам, смотрят свои телевизоры и не знают, как зовут соседа. Ведь из двенадцати человек жили в одном доме, в одном подъезде, она на седьмом этаже, он на четвертом, а познакомились только у нас в клубе".

А вот и пример, все как в кино: жили по соседству, а познакомились Валентина и Александр благодаря домовому чату. Теперь вместе путешествуют.

Психологи говорят, что мода на соседские чаты — попытка вернуться к простому человеческому общению. Это возможность создать для себя комфортное и уютное пространство в огромном городе, где вы уже не будете одиноки.