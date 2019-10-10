КХЛ. Шайба Каюмова принесла победу "Локомотиву" в матче с "Сочи"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский "Локомотив" на домашней арене обыграл "Сочи" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственную шайбу на 54-й минуте забросил Артур Каюмов.

"Локомотив" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 12 очками занимает 11-е место в Западной конференции, а "Сочи" в ней же расположился на десятой строчке, имея в активе 14 очков. Для команды Сергея Зубова это поражение стало третьим кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ железнодорожники в воскресенье, 13 октября на выезде сыграют с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар", а "Сочи" в тот же день примет московский ЦСКА.