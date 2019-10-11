Совбез ООН не смог согласовать заявление по военной операции Турции в САР

Совет Безопасности ООН не смог согласовать заявление по операции Турции в Сирии. Заседание прошло за закрытыми дверями. По его итогам постпреды нескольких европейских стран призвали Анкару прекратить вторжение.

США ограничились более мягким заявлением о том, что не поддерживают действия Турции, сообщает телеканал "Россия 24".

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что всем сторонам следует проявить сдержанность.